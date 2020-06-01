Во время погони водитель врезался в препятствие
31 мая около пяти часов утра внимание инспекторов ДПС Эхирит-Булагатского района Иркутской области, патрулировавших на автодороге «Иркутск - Качуг», привлёк седан. Его водитель выполнял рискованные манёвры на проезжей части. Требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке он проигнорировал, увеличил скорость и предпринял попытку оторваться, пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В ходе преследования автомобиль «Тойота Марк 2» неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, а в посёлке Усть-Ордынский совершил наезд на препятствие. В салоне иномарки находился водитель – 22-летний житель посёлка Бозой, у которого никогда не было водительских прав.
Во время беседы с сотрудниками ГИБДД молодой человек не смог сдержать слёзы и всхлипывал.
Проведённая на месте процедура медицинского освидетельствования показала, что содержание алкоголя в его крови превышает норму более чем в пять раз.
В отношении лихача составлено четыре протокола об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим водительского удостоверения.
В Иркутской области погоня за пьяным водителем окончилась его слезами
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