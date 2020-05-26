В Ангарске спецназ задержал дилеров марихуаны

















Задержаны двое мужчин в возрасте 26 и 27 лет, подозреваемых в распространении марихуаны в Ангарске. В задержании были задействованы бойцы спецназа «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области.Во время обыска по месту жительства подозреваемых изъяты свыше 40 полимерных свёртков с веществом растительного происхождения, приспособления для курения наркотических средств, упаковочный материал, 167 тысяч рублей, сотовые телефоны и банковские карты.Возбуждены два уголовных дела за незаконное производство и сбыт наркотических средств.Изъятая растительная масса передана для исследования в экспертно-криминалистический центр. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.