В Иркутской области горело деревообрабатывающее предприятие













В посёлке Чунский в Иркутской области ликвидируют пожар на территории деревообрабатывающего предприятия.Сообщение о пожаре в цехе по производству древесного угля поступило в 6 часов утра. На момент прибытия пожарных горела кровля трёхэтажного железобетонного здания и внутри него на площади около двух тысяч квадратных метров. Существовала угроза распространения пожара.Через час пожар был локализован на площади 2 115 квадратных метров. Пострадавших нет.В настоящее время ликвидация пожара продолжается силами 17 человек и шести единиц техники МЧС. Работы по тушению осложняются отсутствием источников водоснабжения вблизи предприятия.Установлено, что возгорание произошло в результате правил нарушения эксплуатации печи в цехе в процессе производства. Сообщение о пожаре поступило поздно, распространению огня на большую площадь способствовало отсутствие системы пожаротушения.Инспекторы государственного пожарного надзора проведут проверку в отношении собственника предприятия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.