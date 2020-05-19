 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Мая

18 Мая

Популярное

В Иркутской области горело деревообрабатывающее предприятие

Происшествия, 
Крупный пожар произошёл в посёлке Чунский

В посёлке Чунский в Иркутской области ликвидируют пожар на территории деревообрабатывающего предприятия.

Сообщение о пожаре в цехе по производству древесного угля поступило в 6 часов утра. На момент прибытия пожарных горела кровля трёхэтажного железобетонного здания и внутри него на площади около двух тысяч квадратных метров. Существовала угроза распространения пожара.

Через час пожар был локализован на площади 2 115 квадратных метров. Пострадавших нет.

В настоящее время ликвидация пожара продолжается силами 17 человек и шести единиц техники МЧС. Работы по тушению осложняются отсутствием источников водоснабжения вблизи предприятия.

Установлено, что возгорание произошло в результате правил нарушения эксплуатации печи в цехе в процессе производства. Сообщение о пожаре поступило поздно, распространению огня на большую площадь способствовало отсутствие системы пожаротушения.

Инспекторы государственного пожарного надзора проведут проверку в отношении собственника предприятия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.





пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии тушат один лесной пожар
В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия, 19.05.2020
Один очаг ликвидирован накануне
В Улан-Удэ воровку нашли по ярко-розовому свитеру
В Улан-Удэ воровку нашли по ярко-розовому свитеру
Происшествия, 19.05.2020
Женщину выдал яркий свитер, когда она ехала в автобусе
В Бурятии подожгли два жилых дома
В Бурятии подожгли два жилых дома
Происшествия, 19.05.2020
В одном случае без крыши над головой осталась семья из пяти человек
В Бурятии число случаев коронавируса превысило тысячу
В Бурятии число случаев коронавируса превысило тысячу
Происшествия, 19.05.2020
За сутки выявили более 40 новых больных
В Бурятии стали чаще давать взятки
В Бурятии стали чаще давать взятки
Происшествия, 19.05.2020
Прокуратура Бурятии раскрыла ситуацию с коррупцией за четыре месяца этого года
В Забайкалье изъяли незаконное оружие в ходе рейда в парке
В Забайкалье изъяли незаконное оружие в ходе рейда в парке
Происшествия, 18.05.2020
В природном парке «Ивано-Арахлейский» задержаны два нарушителя с нарезным оружием без документов
«Бежал как факел»: В Бурятии мужчину едва не сожгли заживо
«Бежал как факел»: В Бурятии мужчину едва не сожгли заживо
Происшествия, 18.05.2020
Зверское преступление совершил гражданин Узбекистана над своим приятелем  
У 31 курсанта, вернувшегося в Бурятию на каникулы, выявлен коронавирус
У 31 курсанта, вернувшегося в Бурятию на каникулы, выявлен коронавирус
Происшествия, 18.05.2020
Большая часть приехавших курсантов живёт в Кабанском районе
Читинец угнал машину друга
Происшествия, 18.05.2020
В полиции мужчина рассказал, что взял авто покататься
В Забайкалье полицейский избил мужчину и проник в его квартиру
В Забайкалье полицейский избил мужчину и проник в его квартиру
Происшествия, 18.05.2020
На полицейского возбуждено уголовное дело  

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^