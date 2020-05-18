Мужчина лишён водительских прав за пьяную езду
В Тулуне сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за водителем-лихачом, который, как оказалось, лишён права управления транспортным средством.
Полицейские заметили автомобилиста, который нарушал правила дорожного движения. Инспекторы попытались остановить «Мерседес», но мужчина проигнорировал законное требование правоохранителей.
Сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле направились вслед за нарушителем, через специальное громкоговорящее устройство неоднократно требовали лихача прекратить движение. Пытаясь скрыться, он хаотично маневрировал по всей проезжей части, создавая аварийные ситуации. Совершал обгоны, проезды на запрещающие сигналы светофора, выезжал на полосу встречного движения.
В ходе преследования водитель был задержан. Им оказался 40-летний житель Нижнеудинского района, который в феврале был лишён права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
- В настоящий момент в отношении мужчины составлено пять административных протоколов по различным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Тулуне устроили погоню за водителем «Мерседеса» без прав
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