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Под Ангарском устроили погоню за пьяным лихачом на угнанном авто

Происшествия, 
Он взял машину у родственников и не предупредил их об этом 

Накануне около 19-ти часов вечера в посёлке Мегет под Ангарском экипаж ГИБДД обратил внимание на автомобиль «Тойота Королла», который по информации дежурной части, был угнан накануне ночью. Инспекторы попытались остановить иномарку, но водитель проигнорировал требование правоохранителей. 
 
Сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле направились вслед за нарушителем, через громкоговорящее устройство неоднократно требовали лихача прекратить движение. 
 
После погони водитель был задержан. Им оказался 23-летний житель посёлка Шароны, не имеющий прав на управление и с явными признаками опьянения. 
 
Выяснилось, что иномарка ему не принадлежит. Авто он взял покататься у родственников, им об этом не сообщив. 
 
Инспекторы ГИБДД в отношении водителя-нарушителя составили и передали в органы дознания материал по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», по причине того, что молодой человек уже не первый раз садился за руль в нетрезвом состоянии.

По факту хищения транспортного средства проводится проверка. Автомобиль помещён на арестплощадку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
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