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Забайкальцы украли велосипед, разобрав крышу сарая

Забайкальцы украли велосипед, разобрав крышу сарая
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После задержания была установлена их причастность к ещё одной краже

К полицейским Балейского района Забайкальского края поступило заявление от 42-летнего жителя Балея о краже из его сарая велосипеда стоимостью шесть тысяч рублей. Преступники украли велосипед, разобрав крышу сарая.

Вскоре полицейским поступила оперативная информация о том, что у двух местных жителей, не имеющих средств для покупки дорогой вещи, появился подходящий по описанию велосипед.

По месту жительства одного из них нашли украденный велосипед. Подозреваемые признались в содеянном.

Кроме того, установлена их причастность к краже велосипеда, ранее совершенной у жителя села Нижний Кокуй. Этот велосипед, стоимостью четыре тысячи рублей, задержанные разобрали на запчасти, сообщает пресс-служба МВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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