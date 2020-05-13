Забайкальцы украли велосипед, разобрав крышу сарая

После задержания была установлена их причастность к ещё одной краже



К полицейским Балейского района Забайкальского края поступило заявление от 42-летнего жителя Балея о краже из его сарая велосипеда стоимостью шесть тысяч рублей. Преступники украли велосипед, разобрав крышу сарая.



Вскоре полицейским поступила оперативная информация о том, что у двух местных жителей, не имеющих средств для покупки дорогой вещи, появился подходящий по описанию велосипед.



По месту жительства одного из них нашли украденный велосипед. Подозреваемые признались в содеянном.



Кроме того, установлена их причастность к краже велосипеда, ранее совершенной у жителя села Нижний Кокуй. Этот велосипед, стоимостью четыре тысячи рублей, задержанные разобрали на запчасти, сообщает пресс-служба МВД России по Забайкальскому краю.

