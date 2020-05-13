Вандал испытывал личную неприязнь к настоятелю храма
В Иркутске на протяжении нескольких лет неизвестный разрушал надгробия на могилах родственников настоятеля местного храма.
Полицейским удалось задержать подозреваемого при очередной попытке повредить деревянный крест на погосте. В отделе полиции 34-летний местный житель сознался в содеянном и объяснил свои действия личной неприязнью к священнослужителю. В настоящее время мужчине инкриминируется четыре эпизода, которые он совершил с 2018 года.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
За оказанную помощь и неравнодушие настоятель храма святого Великомученика Исцелителя Понтелеимона отец Феофан выразил слова благодарности всему личному составу и руководителю отдела полиции № 4, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин четыре раза разрушал надгробия на могилах родных настоятеля храма
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