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В Иркутской области банда «чёрных» лесорубов нанесла ущерб на 6 миллионов

Происшествия, 
Преступники использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства

В Иркутской области по подозрению в незаконной рубке древесины в особо крупном размере задержан лидер группы, двое его бригадиров, а также ещё десять подозреваемых.

Следователи инкриминируют им незаконную заготовку древесины на сумму почти 6 млн рублей.

Фигуранты использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства, дающие право на рубку деревьев и переработку пиломатериалов для различных нужд. При этом «чёрные» лесорубы, имея документы прикрытия, заготавливали деловые сорта древесины за пределами отведенной для этих целей арендной базы. Древесину продавали по рыночной стоимости.

По ходатайству следствия лидер группы и двое его ближайших подельников судом заключены под стражу.

- Полицейские в составе следственно-оперативной группы неоднократно выезжали по бездорожью в труднодоступные таёжные участки местности. Значительную помощь правоохранителям оказывали неравнодушные местные жители. Благодаря им сформирована значительная свидетельская база, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По местам жительства подозреваемых изъято 14 транспортных средств, в том числе тракторы, грузовики, легковые автомобили, бухгалтерские документы, цифровые носители и свыше миллиона рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Санкция статьи кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Полиция продолжает сбор доказательственной базы, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 
черные лесорубы
 
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