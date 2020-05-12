Житель Бурятии 9 мая вывернул руку ветерану и ограбил

В Бурятии стали известны подробности резонансного ограбления ветерана прямо в День Победы
Стали известны подробности грабежа в селе Гремячинск Прибайкальского района Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», 9 мая здесь ограбили 92-летнего местного жителя, ветерана Великой Отечественной войны. На пожилого мужчину напал знакомый, приехавший в гости к его сыну.
Уголовное дело о грабеже передано из МВД в производство следственных органов Следственного комитета России – в связи с особой категорией лица, на которого совершено преступное посягательство, и общественным резонансом. Пресс-служба СУ СКР по Бурятии раскрыла новые подробности дела.
По данным следствия, обвиняемый за несколько дней до происшествия приехал из Улан-Удэ в село Гремячинск на заработки. Он жил в доме своего знакомого вместе с его престарелым отцом – тружеником тыла.
9 мая с утра приехавший мужчина в деревне со случайными знакомыми употреблял спиртные напитки. После вернулся в дом к ветерану, которого незадолго до этого посетили работники администрации, вручили деньги и юбилейную медаль.
Увидев в руках старика купюры, мужчина попросил купить ему алкоголь. Получив отказ, напал на пожилого мужчину, вывернул ему руку, выхватил деньги - 3000 рублей. Также забрал со стола юбилейную медаль в честь 75-летия Победы и скрылся.
После обращения ветерана в правоохранительные органы мужчина сразу был задержан.
- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Оно удовлетворено с учётом наличия судимости у мужчины за аналогичное преступление и его характеристики, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
Часть денег – 2400 рублей – грабитель успел потратить, оставшиеся 600 рублей и медаль у него изъяты и возвращены ветерану.
Сотрудники следственного управления за свой счёт возместили ветерану причиненный имущественный ущерб. Также следователи решили установить ему«тревожную кнопку» и сами оплатили эту услугу.
Житель Бурятии 9 мая вывернул руку ветерану и ограбил
Происшествия, Фото:
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