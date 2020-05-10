В Бурятии мужчина отобрал у ветерана войны деньги и медаль





Днем 9 мая в полицию в Прибайкальском районе обратился 92-летний житель села Гремячинск. Он сообщил, что только что стал жертвой грабежа. К нему пришёл знакомый и стал требовать деньги. Получив отказ, он увидел на столе памятную юбилейную медаль, которую ветерану войны торжественно вручили утром. Схватив медаль, мужчина выбежал во двор.Пенсионер вышел за ним следом с требованием вернуть награду. При этом он пытался спрятать в карман деньги, также врученные администрацией района. Мужчина, увидев в руках у ветерана купюры, повалил его на землю и силой отобрал пакет с тремя тысячами рублей, после чего скрылся.В течение часа был задержан 52-летний ранее судимый житель Прибайкальского района. Он был пьян. Похищенные медаль и часть денег полицейские изъяли у подозреваемого и вернули ветерану.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Следствие продолжается.