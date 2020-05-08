В Бурятии под суд пойдут бывший главный инженер «ТГК-14» с сыном

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного инженера филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ОАО «ТГК-14» и его сына. Делом занимался отдел по расследованию особо важных дел, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Отец и сын обвиняются, в зависимости от ролей, в коммерческом подкупе (ч. 3 и ч. 8 ст. 204 УК РФ), в отмывании имущества, полученного в результате преступления (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», главный инженер был задержан в октябре 2018 года сотрудниками МВД и УФСБ в своём кабинете при получении части от взятки в 1,5 миллиона рублей. Тогда МВД по Бурятии обратилось ко всем, кто мог ещё пострадать от действий главного инженера.
Вскоре выяснилось, что в махинациях также замешан его сын. А к сегодняшнему дню стала известна полная картина преступлений, которые вменяются «семейному подряду».
По данным следствия, всё началось в декабре 2009 года. Тогда в ОАО «ТГК-14» обратился директор строительной организации для подключения возводимого многоквартирного жилого дома к тепловым сетям.
- Главный инженер филиала, зная, что плата за подключение дома к теплосетям в данном случае не требуется, при разговоре с застройщиком ввёл его в заблуждение относительно высокой стоимости указанных услуг. После потребовал за своё содействие в беспрепятственном подключении дома к теплосетям передать ему права на четыре квартиры общей стоимостью более 7 млн. рублей. Бизнесмен, не подозревая о мошенничестве, вынужденно согласился. Он оформил квартиры на сына обвиняемого инженера, - сообщает Следственное управление.
После этого, по данным следствия, в октябре 2012 года инженер обещал содействие другому застройщику в снижении платы и беспрепятственного подключения возводимого в центральной части Улан-Удэ жилого объекта к теплосетям. За это он, уточнили в СУ СКР по Бурятии, потребовал и получил от бизнесмена права на квартиру в строящемся доме первой очереди. Квартира по фиктивному договору участия в долевом строительстве была оформлена на сына инженера, выступавшего посредником. В последующем данная квартира с целью легализации доходов, полученных преступным путем, была продана за 2 млн. рублей. В свою очередь, главный инженер, выполняя условия подкупа, используя своё служебное положение, обеспечил беспрепятственное подключение возводимого дома к теплосетям.
- Затем по схожей преступной схеме в июле 2013 года обвиняемый инженер за содействие директору еще одной строительной компании в вопросах снижения платы за подключение возводимого объекта к теплосетям также потребовал и получил от бизнесмена права на квартиру в строящемся доме, которая вновь была оформлена на его сына и затем реализована за 1,2 млн. рублей, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.
Также, по данным следствия, в октябре 2018 года обвиняемый инженер потребовал от предпринимателя за упрощение процедуры подключения его станции технического обслуживания к теплосетям 1,5 млн. рублей. Во время получения 250 тысяч рублей и был задержан.
По данным следствия, всё началось в декабре 2009 года. Тогда в ОАО «ТГК-14» обратился директор строительной организации для подключения возводимого многоквартирного жилого дома к тепловым сетям.
- Главный инженер филиала, зная, что плата за подключение дома к теплосетям в данном случае не требуется, при разговоре с застройщиком ввёл его в заблуждение относительно высокой стоимости указанных услуг. После потребовал за своё содействие в беспрепятственном подключении дома к теплосетям передать ему права на четыре квартиры общей стоимостью более 7 млн. рублей. Бизнесмен, не подозревая о мошенничестве, вынужденно согласился. Он оформил квартиры на сына обвиняемого инженера, - сообщает Следственное управление.
После этого, по данным следствия, в октябре 2012 года инженер обещал содействие другому застройщику в снижении платы и беспрепятственного подключения возводимого в центральной части Улан-Удэ жилого объекта к теплосетям. За это он, уточнили в СУ СКР по Бурятии, потребовал и получил от бизнесмена права на квартиру в строящемся доме первой очереди. Квартира по фиктивному договору участия в долевом строительстве была оформлена на сына инженера, выступавшего посредником. В последующем данная квартира с целью легализации доходов, полученных преступным путем, была продана за 2 млн. рублей. В свою очередь, главный инженер, выполняя условия подкупа, используя своё служебное положение, обеспечил беспрепятственное подключение возводимого дома к теплосетям.
- Затем по схожей преступной схеме в июле 2013 года обвиняемый инженер за содействие директору еще одной строительной компании в вопросах снижения платы за подключение возводимого объекта к теплосетям также потребовал и получил от бизнесмена права на квартиру в строящемся доме, которая вновь была оформлена на его сына и затем реализована за 1,2 млн. рублей, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.
Также, по данным следствия, в октябре 2018 года обвиняемый инженер потребовал от предпринимателя за упрощение процедуры подключения его станции технического обслуживания к теплосетям 1,5 млн. рублей. Во время получения 250 тысяч рублей и был задержан.
По делу утверждено обвинительное заключение. Оно в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения.