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В Улан-Удэ поймали алиментщика, задолжавшего полмиллиона

В Улан-Удэ поймали алиментщика, задолжавшего полмиллиона
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Нетрезвого мужчину на улице заметили росгвардейцы

Вчера вечером в микрорайоне Кирзавод в Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны обратили внимание на пьяного мужчину. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что мужчина находится в розыске.

- 42-летний мужчина, по данным службы судебных приставов Бурятии, длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына и скрывается, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный житель Улан-Удэ был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска. На сегодня его алиментный долг составляет свыше полумиллиона рублей.



алименты Росгвардия
 
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