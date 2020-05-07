В Улан-Удэ поймали алиментщика, задолжавшего полмиллиона

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Нетрезвого мужчину на улице заметили росгвардейцы



Вчера вечером в микрорайоне Кирзавод в Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны обратили внимание на пьяного мужчину. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что мужчина находится в розыске.



- 42-летний мужчина, по данным службы судебных приставов Бурятии, длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына и скрывается, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный житель Улан-Удэ был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска. На сегодня его алиментный долг составляет свыше полумиллиона рублей.







