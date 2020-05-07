Нетрезвого мужчину на улице заметили росгвардейцы
Вчера вечером в микрорайоне Кирзавод в Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны обратили внимание на пьяного мужчину. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что мужчина находится в розыске.
- 42-летний мужчина, по данным службы судебных приставов Бурятии, длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына и скрывается, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанный житель Улан-Удэ был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска. На сегодня его алиментный долг составляет свыше полумиллиона рублей.
В Улан-Удэ поймали алиментщика, задолжавшего полмиллиона
Происшествия, Фото:
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