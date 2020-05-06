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Пьяный житель Бурятии напал на начальника поезда

Пьяный житель Бурятии напал на начальника поезда
Происшествия,  Фото:УТ МВД России по СФО
Пассажира сперва «взбесил» сотрудник, а затем он внезапно напал на начальника поезда. ВИДЕО

Житель Бурятии предстанет перед судом за выходку, устроенную в поезде «Владивосток – Москва».

30-летний пассажир в вагоне-ресторане употреблял спиртные напитки, вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью.

Диалог с начальником поезда, который пытался лично усмирить пассажира, снят на видео.

- Я еду. Я, вроде, есть отец. Не заплатил за проезд, дал денег на эти… - бессвязно говорит пассажир. Затем внезапно спрашивает: «Ты кто такой?»

- Я начальник этого поезда.

- Его можно попросить, чтоб он сзади не стоял? – возмутился пассажир, показывая на сотрудника поезда.

- Виталя, отойди, - говорит начальник поезда своему коллеге

- Не, серьёзно, он меня бесит, - пытался аргументировать мужчина.

Затем без особых разбирательств ударил начальника поезда. Это произошло в момент, когда начальник поезда сказал, что мужчина не сможет продолжить свой путь. Житель Бурятии дважды ударил его в область шеи и глаз.



- Сотрудники полиции задержали нарушителя и доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Иланская (Красноярский край). Проведённое медицинское освидетельствование подтвердило у задержанного среднюю степень алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

Возбужденные уголовные дела по ст. 116 УК РФ «Побои» и ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» направлены в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
побои хулиганство поезд
 
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