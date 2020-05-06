Пьяный житель Бурятии напал на начальника поезда









- Сотрудники полиции задержали нарушителя и доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Иланская (Красноярский край). Проведённое медицинское освидетельствование подтвердило у задержанного среднюю степень алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.



Возбужденные уголовные дела по ст. 116 УК РФ «Побои» и ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» направлены в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.



Житель Бурятии предстанет перед судом за выходку, устроенную в поезде «Владивосток – Москва».30-летний пассажир в вагоне-ресторане употреблял спиртные напитки, вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью.Диалог с начальником поезда, который пытался лично усмирить пассажира, снят на видео.- Я еду. Я, вроде, есть отец. Не заплатил за проезд, дал денег на эти… - бессвязно говорит пассажир. Затем внезапно спрашивает: «Ты кто такой?»- Я начальник этого поезда.- Его можно попросить, чтоб он сзади не стоял? – возмутился пассажир, показывая на сотрудника поезда.- Виталя, отойди, - говорит начальник поезда своему коллеге- Не, серьёзно, он меня бесит, - пытался аргументировать мужчина.Затем без особых разбирательств ударил начальника поезда. Это произошло в момент, когда начальник поезда сказал, что мужчина не сможет продолжить свой путь. Житель Бурятии дважды ударил его в область шеи и глаз.