26-летняя девушка украла куртку, брюки и кроссовки
В отдел полиции Читы поступило сообщение от администратора магазина о том, что неизвестная девушка надела в примерочной куртку, брюки и кроссовки и вышла из магазина, не рассчитавшись. Администратор смогла описать внешность девушки и назвать регистрационный номер авто, на котором она уехала.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемую. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленницу. Ею оказалась ранее судимая 26-летняя жительница села Засопка. Она дала признательные показания.
- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Похищенная одежда у неё изъята, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка оделась «с ног до головы» в магазине и ушла, не рассчитавшись
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