Забайкалка оделась «с ног до головы» в магазине и ушла, не рассчитавшись

26-летняя девушка украла куртку, брюки и кроссовки



В отдел полиции Читы поступило сообщение от администратора магазина о том, что неизвестная девушка надела в примерочной куртку, брюки и кроссовки и вышла из магазина, не рассчитавшись. Администратор смогла описать внешность девушки и назвать регистрационный номер авто, на котором она уехала.



Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемую. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленницу. Ею оказалась ранее судимая 26-летняя жительница села Засопка. Она дала признательные показания.



- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Похищенная одежда у неё изъята, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

