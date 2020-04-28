В Улан-Удэ со второго этажа выпал двухлетний ребёнок

Мать не уследила за малышом, распивая алкоголь



В Улан-Удэ с балкона второго этажа жилого дома выпал двухлетний мальчик. Несчастный случай произошёл в воскресенье.



- 26 апреля в 19.50 в дежурную часть отдела полиции № 1 управления МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение от медицинского работника о том, что с балкона второго этажа жилого дома выпал двухлетний мальчик. Ребёнок с травмами доставлен в медицинское учреждение, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



Установлено, что 31-летняя мать распивала спиртное у своего знакомого и не уследила за ребёнком.



В отношении неё составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, за нарушение действующих ограничительных мероприятий. Семья поставлена на контроль.

