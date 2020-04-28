В Иркутске полицейские с сиренами отвезли в больницу травмированного малыша

К сотрудникам ДПС с просьбой о помощи обратился отец двухлетнего ребёнка



Вечером на стационарный пост ДПС на выезде из Иркутска обратился встревоженный мужчина. Он пояснил, что его двухлетний сын во время игры упал и сильно ударился головой. В результате у мальчика началось сильное кровотечение.



Родители в срочном порядке поехали в медучреждение. Поскольку отец ребёнка плохо ориентировался в городе, он попросил инспекторов помочь добраться до больницы.



Оценив ситуацию, старший инспектор ДПС отдельного батальона ДПС ГИБДД Александр Караченцев включил проблесковые спецсигналы и звуковую сирену. Он оперативно сопроводил машину с семьёй в иркутскую Ивано-Матренинскую больницу, где ребёнку была оказана вся необходимая помощь.



В настоящее время здоровью двухлетнего мальчика ничего не угрожает. Отец ребёнка лично выразил свою благодарность дорожному полицейскому, приехав к нему на пост, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

