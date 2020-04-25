Мужчина отапливал свой частный дом досками из забора потерпевшей
Вечером 24 апреля в дежурную часть управления МВД России по Улан-Удэ поступило заявление от горожанки о краже деревянного забора с приусадебного участка в одном из СНТ на Левом берегу. Ущерб потерпевшая оценила в три тысячи рублей.
Сотрудником уголовного розыска по горячим следам установлен подозреваемый – 45-летний житель СНТ.
Выяснилось, что мужчина на протяжении длительного времени отапливал свой частный дом досками из забора потерпевшей.
Подозреваемый не работает, имеет погашенную судимость.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл забор в СНТ
Происшествия, Фото:
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