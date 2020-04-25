Улан-удэнец украл забор в СНТ

Мужчина отапливал свой частный дом досками из забора потерпевшей



Вечером 24 апреля в дежурную часть управления МВД России по Улан-Удэ поступило заявление от горожанки о краже деревянного забора с приусадебного участка в одном из СНТ на Левом берегу. Ущерб потерпевшая оценила в три тысячи рублей.



Сотрудником уголовного розыска по горячим следам установлен подозреваемый – 45-летний житель СНТ.



Выяснилось, что мужчина на протяжении длительного времени отапливал свой частный дом досками из забора потерпевшей.



Подозреваемый не работает, имеет погашенную судимость.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

