В Иркутской области пьяный водитель вёз товарища в багажнике

Пассажир в багажнике тоже был сильно пьян



Накануне вечером в Усть-Илимске Иркутской области дорожные полицейские заприметили автомобиль ВАЗ. Водитель отечественного авто хаотично передвигался по проезжей части, нарушая правила дорожного движения.



Полицейские остановили машину. За рулём находился пьяный 38-летний мужчина.



Он пояснил, что повёз друга домой. При этом в качестве пассажирского места для своего также нетрезвого приятеля выбрал багажник.



В настоящий момент пассажир и водитель привлечены к административной ответственности. Кроме того, в судебном порядке будет рассмотрен вопрос о лишении автолюбителя водительских прав, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



- С «Лесников» Палыча вёз домой. Пил я дома у себя, вместе с ним. Он говорит: «Довези меня до дома». Я говорю: «Палыч…», а он в багажник – хоп, - рассказал сотрудникам пьяный мужчина.



Он признался, что его друг «вообще никакой».



- Я его тащил, а он ни в какую. Я его до багажника, он говорит: «Положи меня в багажник хотя бы». Ну и всё. Что я могу сделать? – развёл руками водитель.

