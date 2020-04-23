Пассажир в багажнике тоже был сильно пьян
Накануне вечером в Усть-Илимске Иркутской области дорожные полицейские заприметили автомобиль ВАЗ. Водитель отечественного авто хаотично передвигался по проезжей части, нарушая правила дорожного движения.
Полицейские остановили машину. За рулём находился пьяный 38-летний мужчина.
Он пояснил, что повёз друга домой. При этом в качестве пассажирского места для своего также нетрезвого приятеля выбрал багажник.
В настоящий момент пассажир и водитель привлечены к административной ответственности. Кроме того, в судебном порядке будет рассмотрен вопрос о лишении автолюбителя водительских прав, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
- С «Лесников» Палыча вёз домой. Пил я дома у себя, вместе с ним. Он говорит: «Довези меня до дома». Я говорю: «Палыч…», а он в багажник – хоп, - рассказал сотрудникам пьяный мужчина.
Он признался, что его друг «вообще никакой».
- Я его тащил, а он ни в какую. Я его до багажника, он говорит: «Положи меня в багажник хотя бы». Ну и всё. Что я могу сделать? – развёл руками водитель.
В Иркутской области пьяный водитель вёз товарища в багажнике
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