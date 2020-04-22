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В Иркутской области со льда спасли лося

Происшествия, 
Лося усыпили дистанционно

В Иркутской области сотрудники питомника «К-9» и представители лесничества спасли лося, который не мог выбраться со льда. Инцидент произошёл на льду залива на 15 км Байкальского тракта. Лось оказался в ловушке на ледяном острове.

- С помощью МЧС на аэролодке сотрудники питомника подплыли поближе и дистанционно сделали инъекцию снотворного, в небольшой дозе. Животное в течение часа уснуло. Совместно с сотрудниками лесничества вывезли лося со льда, - говорится в сообщении питомника «К-9».

Затем лося погрузили на эвакуатор и вывезли в лес. 
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