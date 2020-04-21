ДТП случилось в районе ЖК «Современник»
В Иркутске в ДТП погиб пожилой мужчина-пешеход.
Вечером 16 апреля, двигаясь по автодороге Иркутск – Большое Голоустное, в районе ЖК «Современник», водитель «Тойоты Ипсум» сбил пешехода. После чего водитель автомобиля «Лада Калина», двигавшийся в попутном направлении, повторно наехал данного пешехода. В результате 72-летний пешеход от полученных травм погиб на месте до приезда бригады медиков.
Всего за неделю в Иркутске было зарегистрировано три наезда на пешехода, шесть столкновений транспортных средств, наезд на препятствие и на стоящий автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске после двойного наезда погиб пожилой пешеход
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