В Иркутске после двойного наезда погиб пожилой пешеход

ДТП случилось в районе ЖК «Современник»



В Иркутске в ДТП погиб пожилой мужчина-пешеход.



Вечером 16 апреля, двигаясь по автодороге Иркутск – Большое Голоустное, в районе ЖК «Современник», водитель «Тойоты Ипсум» сбил пешехода. После чего водитель автомобиля «Лада Калина», двигавшийся в попутном направлении, повторно наехал данного пешехода. В результате 72-летний пешеход от полученных травм погиб на месте до приезда бригады медиков.



Всего за неделю в Иркутске было зарегистрировано три наезда на пешехода, шесть столкновений транспортных средств, наезд на препятствие и на стоящий автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

