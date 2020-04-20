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В Иркутской области поджог авто попал на камеру

Происшествия, 
Неизвестный поджёг автомобиль во дворе дома и убежал

7 апреля в дежурную часть полиции города Черемхово Иркутской области поступило сообщение о возгорании автомобиля Mitsubishi.

Действия поджигателя зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на фасаде подъезда. Неизвестный поджёг автомобиль, после чего убежал.

В настоящий момент подозреваемого ищут.

Возбуждено уголовное дело по статье«Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Поджог автомобили
 
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