В Иркутской области поджог авто попал на камеру

Неизвестный поджёг автомобиль во дворе дома и убежал



7 апреля в дежурную часть полиции города Черемхово Иркутской области поступило сообщение о возгорании автомобиля Mitsubishi.



Действия поджигателя зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на фасаде подъезда. Неизвестный поджёг автомобиль, после чего убежал.



В настоящий момент подозреваемого ищут.



Возбуждено уголовное дело по статье«Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

