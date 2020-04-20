Гражданин Узбекистана не смог подкупить бурятского полицейского

За мелкое взяточничество мужчину оштрафовали



В Бурятии гражданин Узбекистана признан виновным в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.



5 апреля иностранец, находясь в служебном кабинете Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте, попытался дать взятку в 1000 рублей сотруднику транспортной полиции. Мужчина предлагал деньги, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства,



Сотрудник полиции от взятки отказался.



- Мировой суд с учётом мнения государственного обвинителя Байкальской транспортной прокуратуры назначил иностранному гражданину наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.





