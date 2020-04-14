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В Бурятии пастух спалил лес, испугался и убежал

В Бурятии пастух спалил лес, испугался и убежал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Теперь трусливому пастуху грозит уголовная ответственность

Только за одни сутки в Бурятии семь человек привлекли к административной ответственности за выжигание сухой травы. В одном случае пастух устроил пожар, перешедший в лес, сообщил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

- В Хоринском районе позавчера был пожар. Пастух пас крупный рогатый скот, разжёг костер, костёр не был окопан, и пастух допустил переход на стерню (остатки стеблей злаков после уборки урожая – прим. ред.). Огонь моментально распространился. Он испугался, поскольку огонь перешёл в лес, пытался потушить, в итоге мужчина убежал. Его задержали на территории Заиграевского района. Площадь, пройденная огнём, около 20 гектаров. Ущерб значительный. Будет рассматриваться вопрос об уголовной ответственности, - отметил зампред правительства Бурятии.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.

Также категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий - за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.

- Уважаемые граждане республики, сегодня действительно как никогда важна ваша ответственность, сегодня также введён режим самоизоляции, и, конечно, не покидайте дома, не поджигайте мусор, не разводите костры, не делайте так, чтобы страдали вы, страдали ваши родные и близкие, - призвал Пётр Мордовской.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Прибайкальском районе Бурятии пожар устроили подростки, брат с сестрой. Они ушли после пикника из леса, не потушив костёр.

лесные пожары
 
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