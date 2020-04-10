Скотник 1,5 года не подозревал о махинациях
В Джидидинском районе Бурятии владельцы животноводческой стоянки обокрали своего 63-летнего работника.
Мужчина летом 2017 года устроился работать скотником на животноводческую стоянку недалеко от села Гэгэтуй. Хозяева предоставляли ему жильё и питание. В июле 2018 года супруга хозяина стоянки забрала у работника банковскую карту, на которую начисляется пенсия. Так как потребности в деньгах у мужчины не было, он не вспоминал про карту, полагая, что начисления копятся на счёте.
Однако 38-летний хозяин фермы перечислял на свой счёт накопления работника на протяжении полутора лет.
В конце январе скотник обнаружил пропажу денег и обратился в полицию. Ущерб составил около 180 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый пообещал вернуть мужчине украденное. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии фермеры обокрали своего работника на 180 тысяч
Происшествия, Фото:
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