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В Бурятии фермеры обокрали своего работника на 180 тысяч

В Бурятии фермеры обокрали своего работника на 180 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скотник 1,5 года не подозревал о махинациях

В Джидидинском районе Бурятии владельцы животноводческой стоянки обокрали своего 63-летнего работника.

Мужчина летом 2017 года устроился работать скотником на животноводческую стоянку недалеко от села Гэгэтуй. Хозяева предоставляли ему жильё и питание. В июле 2018 года супруга хозяина стоянки забрала у работника банковскую карту, на которую начисляется пенсия. Так как потребности в деньгах у мужчины не было, он не вспоминал про карту, полагая, что начисления копятся на счёте.

Однако 38-летний хозяин фермы перечислял на свой счёт накопления работника на протяжении полутора лет.

В конце январе скотник обнаружил пропажу денег и обратился в полицию. Ущерб составил около 180 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый пообещал вернуть мужчине украденное. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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