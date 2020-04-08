У туристки, приехавшей в Бурятию голодать, выявили коронавирус

До приезда в Тункинский район женщина отдыхала в Таиланде



В курортном посёлке Аршан Тункинского района Бурятии отдыхала туристка из Иркутска, у которой подтверждён положительный тест на COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова.



Известно, что иркутянка отдыхала в Аршане со своими детьми с 23 по 31 марта. После уехала домой в Иркутск. Позавчера, перед выходом на работу, сдала анализы, которые показали коронавирус. К слову, анализы детей оказались отрицательными.



В Аршане с этой женщиной контактировали 54 человека. У всех взяты анализы и переданы в Улан-Удэ. Люди отправлены на домашнюю самоизоляцию.



- Заболевшая жительница Иркутска занималась лечебным голоданием, поэтому пищеблок курорта и кафе в Аршане не посещала. Также исключён контакт в маршрутном автобусе, так как она приехала и уехала на своём автомобиле… Сегодня и в последующие дни в Аршане, по всему Тункинскому району будут проводиться дезинфекционные мероприятия, - уточнила Дора Хамаганова.



Как сообщал «Байкал-Daily», на 8 апреля в Буряти 54 случая заражения коронавирусом, два дня назад скончалась 73-летняя пациентка.

