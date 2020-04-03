 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Апреля

02 Апреля

Популярное

В Бурятии составили 37 протоколов за нарушение самоизоляции

В Бурятии составили 37 протоколов за нарушение самоизоляции
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушителей указа о самоизоляции ловят 56 мобильных патрулей

1 апреля президент России подписал указ о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях. Уже в первый день действия закона штрафные санкции применены к первым нарушителям.

В республике созданы 56 мобильных патрулей из сотрудников полиции и Росгвардии. Они контролируют соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Отдельные муниципальные образования вводят временный запрет въезда и выезда на территорию для туристов, гостей, отдыхающих, рыбаков и охотников.

- На территории Кяхтинского, Тункинского, Джидинского и Закаменского районов скорректирована расстановка постов и маршрутов наружных нарядов дорожно-патрульной службы с максимальным приближением к местам перехода государственной границы. Заградительные мероприятия осуществляются на территории Прибайкальского, Тункинского, Курумканского и Кабанского районов, - сообщил заместитель министра внутренних дел по Бурятии Андрей Муравьев.

По его словам, «в Бурятии начата полноценная правоприменительная практика». Всего составлено 37 протоколов об административных правонарушениях

В режиме полной самоизоляции гражданам предписано не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы либо за продуктами; выгула домашних животных, выноса мусора вблизи места жительства.

Правительство Бурятии предупреждает: если гражданин нарушит режим самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавируса, ему грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

Для должностных лиц штраф устанавливается в размере от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Последним также грозит административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

В случае если нарушения причинят вред здоровью или приведут к смерти человека, размер штрафа для граждан составит от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии множество рыбаков, игнорируя режим изоляции, отправляются сейчас на Байкал.

В Бурятии на сегодня 31 случай заболевания коронавирусом.

коронавирус самоизоляция штраф
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец убил мужчину и его мать
Забайкалец убил мужчину и его мать
Происшествия, 03.04.2020
На допросе задержанный во всём признался
Читинец украл телефон во время драки
Читинец украл телефон во время драки
Происшествия, 03.04.2020
Конфликт произошёл в баре
В Иркутской области из-за замыкания горела квартира
В Иркутской области из-за замыкания горела квартира
Происшествия, 03.04.2020
Пожарные эвакуировали жильцов по лестничным маршам
В Бурятии поймали грабителя из Забайкалья
В Бурятии поймали грабителя из Забайкалья
Происшествия, 03.04.2020
Он отобрал деньги у пенсионерки, когда женщина отказалась покупать у него шубу
В Бурятии составили 37 протоколов за нарушение самоизоляции
В Бурятии составили 37 протоколов за нарушение самоизоляции
Происшествия, 03.04.2020
Нарушителей указа о самоизоляции ловят 56 мобильных патрулей  
В Улан-Удэ автомобиль доставки попал в ДТП
В Улан-Удэ автомобиль доставки попал в ДТП
Происшествия, 03.04.2020
Водитель отвлёкся на телефон и совершил аварию
Пациент инфекционки в Улан-Удэ: «Людей становится всё больше»
Пациент инфекционки в Улан-Удэ: «Людей становится всё больше»
Происшествия, 03.04.2020
Фотограф Алексей Зубарев сообщил о том, что его лечение почти закончилось  
В Ангарске закрыли интернет-магазин наркотиков
Происшествия, 03.04.2020
Наркотики нашли в гараже у наркоторговцев
Полиция Иркутской области выявила более 10 фейков о коронавирусе
Полиция Иркутской области выявила более 10 фейков о коронавирусе
Происшествия, 03.04.2020
Одна девушка уже привлечена к административной ответственности
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31
Происшествия, 03.04.2020
Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019
В Бурятии ищут мужчину, пропавшего с собакой
В Бурятии ищут мужчину, пропавшего с собакой
Происшествия, 03.04.2020
Улан-удэнец вышел погулять с собакой и не вернулся
Жителя Иркутской области до смерти избили монтировкой
Жителя Иркутской области до смерти избили монтировкой
Происшествия, 03.04.2020
Причиной конфликта стала затопленная квартира убийцы
В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «скорую»
В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «скорую»
Происшествия, 02.04.2020
По словам очевидцев, в карете «скорой» были больные

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^