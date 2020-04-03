В Бурятии составили 37 протоколов за нарушение самоизоляции

Нарушителей указа о самоизоляции ловят 56 мобильных патрулей
1 апреля президент России подписал указ о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях. Уже в первый день действия закона штрафные санкции применены к первым нарушителям.
В республике созданы 56 мобильных патрулей из сотрудников полиции и Росгвардии. Они контролируют соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Отдельные муниципальные образования вводят временный запрет въезда и выезда на территорию для туристов, гостей, отдыхающих, рыбаков и охотников.
- На территории Кяхтинского, Тункинского, Джидинского и Закаменского районов скорректирована расстановка постов и маршрутов наружных нарядов дорожно-патрульной службы с максимальным приближением к местам перехода государственной границы. Заградительные мероприятия осуществляются на территории Прибайкальского, Тункинского, Курумканского и Кабанского районов, - сообщил заместитель министра внутренних дел по Бурятии Андрей Муравьев.
По его словам, «в Бурятии начата полноценная правоприменительная практика». Всего составлено 37 протоколов об административных правонарушениях
В режиме полной самоизоляции гражданам предписано не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы либо за продуктами; выгула домашних животных, выноса мусора вблизи места жительства.
Правительство Бурятии предупреждает: если гражданин нарушит режим самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавируса, ему грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.
Для должностных лиц штраф устанавливается в размере от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Последним также грозит административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
В случае если нарушения причинят вред здоровью или приведут к смерти человека, размер штрафа для граждан составит от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии множество рыбаков, игнорируя режим изоляции, отправляются сейчас на Байкал.
В Бурятии на сегодня 31 случай заболевания коронавирусом.
В Бурятии составили 37 протоколов за нарушение самоизоляции
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На допросе задержанный во всём признался
Конфликт произошёл в баре
Пожарные эвакуировали жильцов по лестничным маршам
Он отобрал деньги у пенсионерки, когда женщина отказалась покупать у него шубу
Нарушителей указа о самоизоляции ловят 56 мобильных патрулей
Водитель отвлёкся на телефон и совершил аварию
Один пожар ликвидирован
Фотограф Алексей Зубарев сообщил о том, что его лечение почти закончилось
Наркотики нашли в гараже у наркоторговцев
Одна девушка уже привлечена к административной ответственности
Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019
Улан-удэнец вышел погулять с собакой и не вернулся
Причиной конфликта стала затопленная квартира убийцы
Произошла коммунальная авария
Происшествия, 02.04.2020
По словам очевидцев, в карете «скорой» были больные