Жители Бурятии, игнорируя изоляцию, толпами валят на Байкал

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 марта глава Бурятии Алексей Цыденов ввёл в республике режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Режим продлится до 5 апреля включительно и «без ограничений по возрасту». Не исключено, что режим может быть продлён. Граждане не должны покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы, ближайшим продуктовым магазинам, выгула домашних животных (в 100 метрах от дома), выноса мусора.
Кроме того, накануне МВД по Бурятии сообщило, что нарушителям самоизоляции грозят немалые штрафы.
Однако всё равно находятся те, кто нарушает режим самоизоляции. Как рассказали «Байкал-Daily» местные жители, в селе Оймур Кабанского района недавно была замечена толпа мужчин, рыбачивших на Байкале.
- Люди специально приезжают на Байкал рыбачить, едут в том числе издалека. Сидят целый день, общаются друг с другом, не соблюдая никакой дистанции. Рыбаков стало ощутимо больше, едут толпами, - поделился очевидец.
Накануне глава Кабанского района Алексей Сокольников специально обратился к жителям, напомнив об усложнении ситуации. Он лично попросил не выезжать сейчас на рыбалку, не посещать туристические базы и своих родственников.
- Мы не драматизируем ситуацию, но на территории нашего района есть граждане, которые находились в непосредственном контакте с заболевшими. С ними проводится работа, - пояснил глава.
Кабанский район даже ввёл беспрецедентную меру, со 2 апреля установив пропускной пункт на региональной трассе «Тресково-Оймур-Заречье, в районе моста через реку Селенга.
Теперь покидать территорию Правобережья и въезжать на неё можно будет только экстренным службам и гражданам, работающим за пределами Правобережья. Нарушение указа влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Множество нарушений
Кроме того, в паблике «Аноним 03» появляются многочисленные жалобы на нарушение жителями Улан-Удэ и региона режима самоизоляции:
«Пожалуйста, анонимно! Посёлок Сосновый бор, 17:30, гуляют. Безответственные родители!»
«Сегодня утром шла на работу, люди вы что творите??? Восточный живёт своей жизнью и видимо люди думают, что на них карантин не распространяется! Столько машин, столько народу, никто не самоизолировался, бабульки на пробежке со своими палками, в магазинах столько народу, машины - одна за одной! Где та самая полиция, о которой все так говорят, где проверки?»
«У нас на Восточном как будто не слышали про карантин и самоизоляцию. Все ходят не спеша, не торопясь. Бабушки разгуливают, к тому же, без масок. Вы реально не понимаете всю серьёзность происходящего? Я вас умоляю - сидите дома!»
«Посёлок Селенгинск. Пивная разливнушка работает, как ни в чем не бывало. Вечерами там собирается толпа безответственных любителей дешёвого и некачественного пенного. Все без масок. Хозяин местным «проверяющим» говорит: ну, дайте продать пиво, а то испортится. Они и дают. 3 день карантина, пивному барыге фиолетово, как и администрации. Все всё видят и всё знают. Так и боремся с пандемией».
Некоторые пользователи фотографируют нарушителей и прикладывают к постам.
Жалуются люди и на то, что окружающие ходят без масок:
«В Хоринске местные жители видимо так и не поняли всю серьезность ситуации и ничего не боятся! В магазинах продавцы некоторые без масок, по поликлиникам ходят, хотя запретили все плановые приемы, по улицам ходят без масок. Реально нет слов»
«ПВЗ просто кишит пенсионерами без масок. За хлебушком сходить страшно. На замечания реагируют агрессивно. Почему магазины и аптеки пускают без масок?»
Недавно отдельные магазины в Улан-Удэ ввели запрет на посещение без масок. Кое-где покупателей запускают по 10 человек или продают товар через маленькое окошко.
В Бурятии на сегодня 31 случай заболевания коронавирусом.
Накануне глава Кабанского района Алексей Сокольников специально обратился к жителям, напомнив об усложнении ситуации. Он лично попросил не выезжать сейчас на рыбалку, не посещать туристические базы и своих родственников.
- Мы не драматизируем ситуацию, но на территории нашего района есть граждане, которые находились в непосредственном контакте с заболевшими. С ними проводится работа, - пояснил глава.
Кабанский район даже ввёл беспрецедентную меру, со 2 апреля установив пропускной пункт на региональной трассе «Тресково-Оймур-Заречье, в районе моста через реку Селенга.
Теперь покидать территорию Правобережья и въезжать на неё можно будет только экстренным службам и гражданам, работающим за пределами Правобережья. Нарушение указа влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Множество нарушений
Кроме того, в паблике «Аноним 03» появляются многочисленные жалобы на нарушение жителями Улан-Удэ и региона режима самоизоляции:
«Пожалуйста, анонимно! Посёлок Сосновый бор, 17:30, гуляют. Безответственные родители!»
«Сегодня утром шла на работу, люди вы что творите??? Восточный живёт своей жизнью и видимо люди думают, что на них карантин не распространяется! Столько машин, столько народу, никто не самоизолировался, бабульки на пробежке со своими палками, в магазинах столько народу, машины - одна за одной! Где та самая полиция, о которой все так говорят, где проверки?»
«У нас на Восточном как будто не слышали про карантин и самоизоляцию. Все ходят не спеша, не торопясь. Бабушки разгуливают, к тому же, без масок. Вы реально не понимаете всю серьёзность происходящего? Я вас умоляю - сидите дома!»
«Посёлок Селенгинск. Пивная разливнушка работает, как ни в чем не бывало. Вечерами там собирается толпа безответственных любителей дешёвого и некачественного пенного. Все без масок. Хозяин местным «проверяющим» говорит: ну, дайте продать пиво, а то испортится. Они и дают. 3 день карантина, пивному барыге фиолетово, как и администрации. Все всё видят и всё знают. Так и боремся с пандемией».
Некоторые пользователи фотографируют нарушителей и прикладывают к постам.
Жалуются люди и на то, что окружающие ходят без масок:
«В Хоринске местные жители видимо так и не поняли всю серьезность ситуации и ничего не боятся! В магазинах продавцы некоторые без масок, по поликлиникам ходят, хотя запретили все плановые приемы, по улицам ходят без масок. Реально нет слов»
«ПВЗ просто кишит пенсионерами без масок. За хлебушком сходить страшно. На замечания реагируют агрессивно. Почему магазины и аптеки пускают без масок?»
Недавно отдельные магазины в Улан-Удэ ввели запрет на посещение без масок. Кое-где покупателей запускают по 10 человек или продают товар через маленькое окошко.
В Бурятии на сегодня 31 случай заболевания коронавирусом.