Наркотики нашли в гараже у наркоторговцев
В Ангарске накануне правоохранительные органы задержали организованную группу, занимавшуюся незаконным сбытом наркотических средств на территории Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского через интернет-магазин.
Оба подозреваемые, ранее судимые 43-летний мужчина и 28-летняя женщина, являются жителями Ангарска. В ходе обысков в гараже сотрудники полиции обнаружили наркотики общей массой более 382 граммов.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1, УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Деятельность попавшего в поле зрения правоохранительных органов интернет-магазина по сбыту наркотических средств на территории Иркутской области прекращена, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске закрыли интернет-магазин наркотиков
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