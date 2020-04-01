В Иркутской области полицейский бегом догнал внедорожник нарушителя

Водитель «Тойоты» был пьян
В Иркутской области инспектор ДПС бегом догнал автомобиль правонарушителя.
В районе посёлка Трактовый Зиминского района по дороге двигалась иномарка, совершавшая опасные манёвры. Автолюбители, наблюдавшие за ним, предположили, что водитель пьян, и сообщили об этом в полицию.
Оперативный дежурный для проверки информации направил в указанный район наряд дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Евгения Аксенова и лейтенанта полиции Александра Зубакова.
Вскоре инспекторы ДПС обнаружили машину предполагаемого нарушителя и попытались её остановить.
Включив специальную световую и звуковую сигнализацию, полицейские посредством громкой связи потребовали от водителя остановить транспортное средство, но тот увеличил скорость и продолжил движение. Он грубо нарушал ПДД, создавая реальную угрозу безопасности жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.
Воспользовавшись моментом, когда водитель значительно снизил скорость, старший лейтенант полиции Евгений Аксенов бегом догнал автомобиль нарушителя. Открыв заднюю дверь, он на ходу запрыгнул в салон преследуемой машины. Так иномарка была остановлена.
За рулём с признаками опьянения находился местный житель. Помимо нарушителя, в салоне автомобиля находились три пассажира, один из них владелец «Тойоты».
Позже в ходе медицинского освидетельствования в крови водителя было выявлено 1,87 промилле алкоголя. Также выяснилось, что правонарушитель ранее осуждён судом Омска на 2 года условно и находится на учёте.
- В настоящее время нарушитель ПДД привлечён к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ставший знаменитым в Иркутской области после этого задержания старший лейтенант полиции Евгений Аксенов объяснил столь необычный и успешный метод преследования и остановки автонарушителя своей отличной физической формой. С детства он занимается спортом, а сейчас в свободное от службы время играет в футбол, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области полицейский бегом догнал внедорожник нарушителя
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Огонь дотла уничтожил дом
Улан-удэнец вышел погулять с собакой и не вернулся
Причиной конфликта стала затопленная квартира убийцы
Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019
Произошла коммунальная авария
По словам очевидцев, в карете «скорой» были больные
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и превысило 3,5 тысячи
Также в магазинах есть разметки, которые позволяют покупателям соблюдать дистанцию
Участок с защитным лесом предоставили в аренду юридическому лицу
Первичные анализы оказались положительными
Три пациента из пяти дышат самостоятельно
За помощью к сотрудникам обратилась мама мальчика
Она подделала платёжные поручения
В отдел полиции доставили возможного убийцу
Они обещают выплаты из-за карантина или же продают чудо-лекарства от инфекции