В Чите будут судить ОПГ наркосбытчиков

Участники преступной группы изготовляли и сбывали гашиш
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы наркоторговцев. Они обвиняются в изготовлении и сбыте гашишного масла.
В ходе предварительного расследования установлено, что житель Читы создал организованную группу из четырёх местных жителей для совершения наркопреступлений.
Под руководством 42-летнего лидера одни участники группы занимались сбором дикорастущей конопли, другие - на специальном оборудовании изготавливали из добытого сырья наркотики, расфасовывали их в шприцы и сбывали читинцам.
Деятельность группировки была пресечена весной 2019 года. В ходе обысков у фигурантов уголовного дела было изъято почти семь килограммов марихуаны, шприцы с гашишным маслом весом более 50 граммов, прекурсоры для производства наркотических средств, а также более 250 тысяч рублей, добытые в результате преступной деятельности.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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