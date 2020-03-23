Его тело лежало в луже крови
Сегодня улан-удэнцы заметили мужчину, лежащего на льду реки Селенга. Рядом была огромная лужа крови. Горожане сообщили о жуткой находке в правоохранительные органы.
- Сегодня около 13.40 в полицию поступило сообщение от очевидцев об обнаружении тела гражданина на льду реки Селенга в районе моста. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Медики констатировали его смерть. Погибшим оказался 38-летний мужчина, его личность уже установлена.
В Улан-Удэ на льду реки нашли мёртвого мужчину
Происшествия, Фото:
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