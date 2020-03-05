Очаг зарегистрирован в Муйском районе
Сегодня днём на территории Бурятия зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9. Эпицентр находился в 39 км севернее от посёлка Северомуйск Муйского района.
Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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