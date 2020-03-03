Агарчанина посадили на пять лет за ДТП с тремя погибшими

Пассажирка вылетела через окно, а также погибли пешеходы
Ангарский городской суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, по вине которого в страшном ДТП погибли три человека.
24 сентября 2019 года водитель «Субару Легаси» ехал со скоростью 120 км/ч по крайней правой полосе по улице Алёшина в Ангарске. В машине находилось два пассажира. Ни водитель, ни пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности.
Обгоняя впереди идущие машины, перестраиваясь с правой полосы в левую, водитель не справился с управлением. Автомобиль вынесло за пределы проезжей части на обочину. Наехав на бордюр, иномарку подбросило в воздух.
25-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сиденье, вылетела из окна салона, упав на газон, а сверху на неё – автомобиль. Кроме того, «Субару» сбил двух пешеходов на тротуаре, от удара людей отбросило на 10 метров в разные стороны.
В результате ДТП погибли три человека.
В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся.
Суд приговорил ангарчанина к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на три года.
Кроме того, с подсудимого в пользу двух потерпевших взысканы расходы на погребение, возмещение морального вреда, процессуальные издержки в размере более 700 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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