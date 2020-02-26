 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Февраля

25 Февраля

Популярное

Занятия во всех школах Улан-Удэ отменили из-за анонимных угроз

Занятия во всех школах Улан-Удэ отменили из-за анонимных угроз
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Учиться сегодня не будут обе смены

В Улан-Удэ сегодня после анонимных сообщений о минировании отменили занятия во всех школах. Не будут учиться школьники не только первой, но и второй смены.

«В связи с поступившим сообщением в школы Улан-Удэ об угрозе жизни, в целях обеспечения безопасности, учебные занятия во всех муниципальных образовательных учреждениях (школах) Улан-Удэ 26 февраля отменяются», - говорится в документе, подписанном председателем комитета по образованию Татьяной Митрофановой.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром взрывотехники ОМОН работали в 14 школах Улан-Удэ. Поступили анонимные сообщения с угрозой минирования. Уроки срочно отменили, детей немедленно эвакуировали. В школах работают группы Росгвардии и сотрудники полиции.

Волна минирования школ прокатилась по всему Дальнему Востоку – аналогичные эвакуации проходят от Владивостока до Биробиджана.


школы ложное минирование
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Братчанин сбежал из колонии и убил пенсионерку
Братчанин сбежал из колонии и убил пенсионерку
Происшествия, 26.02.2020
Мужчина расправился со знакомой матери во время ссоры
В Иркутской области в лобовом ДТП погибли два человека
В Иркутской области в лобовом ДТП погибли два человека
Происшествия, 26.02.2020
Ещё одна девушка-водитель получила травмы
В праздники в Бурятии поймали пьяных 75 водителей
В праздники в Бурятии поймали пьяных 75 водителей
Происшествия, 26.02.2020
За четыре выходных дня сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 1500 нарушений ПДД
В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали четыре человека
В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали четыре человека
Происшествия, 26.02.2020
Все пострадавшие пассажиры и водитель были пьяны
«Выбежали в футболках»: В Улан-Удэ «заминировали» школы
«Выбежали в футболках»: В Улан-Удэ «заминировали» школы
Происшествия, 26.02.2020
Столица Бурятии попала под волну минирования, которая идёт на Дальнем Востоке
Житель Бурятии заживо сжёг свою сожительницу
Житель Бурятии заживо сжёг свою сожительницу
Происшествия, 26.02.2020
Несчастная скончалась от обширных ожогов тела
В Бурятии мошенники представляются начальником управления Роспотребнадзора
В Бурятии мошенники представляются начальником управления Роспотребнадзора
Происшествия, 26.02.2020
Мошенники пытаются обдурить предпринимателей, запугав их проверками
В Бурятии замначальника отдела полиции поймали пьяным и уволили
В Бурятии замначальника отдела полиции поймали пьяным и уволили
Происшествия, 25.02.2020
Пьяного подполковника застали прямо в служебном кабинете
В Бурятии вор прятался в сливной канаве
В Бурятии вор прятался в сливной канаве
Происшествия, 25.02.2020
Сбежавшего вора в необычном месте нашли росгвардейцы
В Улан-Удэ два автомобиля провалились под лёд
В Улан-Удэ два автомобиля провалились под лёд
Происшествия, 25.02.2020
Оба водители, провалившиеся под лёд, хотели сократить путь
В Улан-Удэ школьник украл телефон одноклассника
В Улан-Удэ школьник украл телефон одноклассника
Происшествия, 25.02.2020
Кражу он совершил во время урока физкультуры
^