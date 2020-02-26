Учиться сегодня не будут обе смены
В Улан-Удэ сегодня после анонимных сообщений о минировании отменили занятия во всех школах. Не будут учиться школьники не только первой, но и второй смены.
«В связи с поступившим сообщением в школы Улан-Удэ об угрозе жизни, в целях обеспечения безопасности, учебные занятия во всех муниципальных образовательных учреждениях (школах) Улан-Удэ 26 февраля отменяются», - говорится в документе, подписанном председателем комитета по образованию Татьяной Митрофановой.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром взрывотехники ОМОН работали в 14 школах Улан-Удэ. Поступили анонимные сообщения с угрозой минирования. Уроки срочно отменили, детей немедленно эвакуировали. В школах работают группы Росгвардии и сотрудники полиции.
Волна минирования школ прокатилась по всему Дальнему Востоку – аналогичные эвакуации проходят от Владивостока до Биробиджана.
Занятия во всех школах Улан-Удэ отменили из-за анонимных угроз
Происшествия, Фото:
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