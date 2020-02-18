В Иркутской области будут судить бандитов, расстрелявших парня на трассе

Четверо мужчин перегородили дорогу и напали на первую попавшую машину
В Иркутской области завершено расследование громкого уголовного дела в отношении четверых жителей Братска и Братского района. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в убийстве, совершённом из корыстных побуждений, покушении на убийство двух лиц, в разбое, угоне, хищении оружия, в покушении на угон и в умышленном повреждении чужого имущества, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Трагедия произошла ночью 23 февраля прошлого года. На участке федеральной автодороги А331 «Вилюй» четверо молодых людей, вооружённых охотничьим ружьём, перегородили своим автомобилем проезжую часть.
Направив оружие на первый попавший автомобиль, они заставили водителя остановиться и выйти. Один из обвиняемых выстрелил в спину водителя. Затем они, угрожая убийством, вывели всех пассажиров из автомобиля и потребовали деньги и ценные вещи. В этот момент 21-летней девушке причинили ножевое ранение.
Завладев деньгами и имуществом, нападавшие уехали на автомобиле потерпевшего. 20-летний водитель скончался от огнестрельного ранения по дороге в больницу.
Установлено, что на этом преступная деятельность не закончилась. Молодые люди, двигаясь на угнанном автомобиле в сторону Братска, предприняли ещё одну угона и открыли стрельбу. К счастью, водителю внедорожника удалось скрыться, после чего он сообщил в правоохранительные органы. Преступники бросили угнанный автомобиль и пересели на такси.
Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, автомобиль такси был остановлен инспекторами ГИБДД, мужчины были задержаны. На месте изъято оружие и другие вещественные доказательства.
Следователями установлено, что ружьё молодые люди взяли из дома 93-х летней бабушки в ходе разбойного нападения, которое совершили вечером 22 февраля.
Материалы уголовного дела насчитывают 19 томов, следователями допрошено более 30 свидетелей, проведено 25 различных судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело направлено в Братский районный суд для рассмотрения по существу.
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