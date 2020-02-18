Налётчик забрал всю выручку из кассы
В Иркутске накануне в полицию обратилась продавец медицинского пункта. Она сообщила, что в помещение ворвался человек, и, угрожая ножом, забрал всю выручку из кассы.
Оперативники опросили потерпевшую и очевидцев нападения. Сыщики вышли на след вероятного преступника. В отдел полиции был доставлен ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель.
Из дома подозреваемого полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин с ножом напал на медпункт
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