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Иркутянин с ножом напал на медпункт

Иркутянин с ножом напал на медпункт
Происшествия, 
Налётчик забрал всю выручку из кассы

В Иркутске накануне в полицию обратилась продавец медицинского пункта. Она сообщила, что в помещение ворвался человек, и, угрожая ножом, забрал всю выручку из кассы.

Оперативники опросили потерпевшую и очевидцев нападения. Сыщики вышли на след вероятного преступника. В отдел полиции был доставлен ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель.

Из дома подозреваемого полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


разбой
 
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