Иркутянин с ножом напал на медпункт

Налётчик забрал всю выручку из кассы



В Иркутске накануне в полицию обратилась продавец медицинского пункта. Она сообщила, что в помещение ворвался человек, и, угрожая ножом, забрал всю выручку из кассы.



Оперативники опросили потерпевшую и очевидцев нападения. Сыщики вышли на след вероятного преступника. В отдел полиции был доставлен ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель.



Из дома подозреваемого полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





