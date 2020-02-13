В Иркутске раскрыли банду жестоких сутенёров

В создании незаконного бизнеса подозреваются не менее 20 человек
В Иркутске задержаны ещё четыре предполагаемых участника банды сутенёров, вовлекавших в занятия проституцией в том числе несовершеннолетних девушек. Всего в создании незаконного бизнеса подозреваются не менее 20 человек.
- Помимо ранее установленных фигурантов, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью задержали женщину и двух мужчин. По версии оперативников и следователей, иркутянка была организатором одной из групп интимной направленности, а её подельники оказывали силовую поддержку в другой группе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Также задержан ранее объявленный в федеральный розыск вероятный помощник лидера преступного сообщества, длительное время находившийся в федеральном розыске.
Возглавлял сообщество, по сведениям оперативников, 32-летний житель Иркутска. В настоящий момент он объявлен в федеральный розыск.
В социальных сетях подозреваемые предлагали девушкам высокооплачиваемую работу, после чего привлекали их к занятию проституцией. Анкеты девушек размещались в Интернете, встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах, а также на выездах в сауны и гостиницы. За невыход или попытку отказаться от деятельности организаторы ввели систему штрафов и физических наказаний.
Деятельность сообщества была пресечена весной 2019 года.
В ходе обысков изъяты 80 сотовых телефонов и 8 автомобилей, в том числе премиального класса, предположительно использовавшихся фигурантами уголовного дела в деятельности.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями», «Участие в преступном сообществе», а также «Вовлечение в занятие проституцией в отношении несовершеннолетних».
Известно о вовлечении в противоправную деятельность не менее шести несовершеннолетних. Полицейские не исключают, что лиц, пострадавших от действий криминальной группы, может быть больше и призывают их обращаться в полицию по телефону дежурной части 8 (3952) 21-65-11.
В Иркутске раскрыли банду жестоких сутенёров
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В создании незаконного бизнеса подозреваются не менее 20 человек
Также сим-карты нашли в подкладке куртки
Он собирался сдать медную проволоку из провода на металлолом
Предпринимателей взяли под стражу в зале суда
Предыдущая владелица сим-карты не отключила привязку счёта к номеру
Собака получила при падении сложный перелом лапы
Возгорание произошло возле ВСГУТУ
ЧП произошло после ссоры приятелей
Житель Восточного заявил, что заготовил «травку» для себя
Мужчина также угрожал убийством бармену
Возбуждено три уголовных дела
ФСИН начала проверку скандальных снимков
Офтальмолог предлагал пациентам признать их инвалидами для получения социальных выплат
Алексей Цыденов совершил внезапный визит в больницу, где лежит пострадавшая в ДТП женщина
Автомобиль опрокинулся