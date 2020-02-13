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В Иркутске раскрыли банду жестоких сутенёров

Происшествия, 
В создании незаконного бизнеса подозреваются не менее 20 человек

В Иркутске задержаны ещё четыре предполагаемых участника банды сутенёров, вовлекавших в занятия проституцией в том числе несовершеннолетних девушек. Всего в создании незаконного бизнеса подозреваются не менее 20 человек.

- Помимо ранее установленных фигурантов, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью задержали женщину и двух мужчин. По версии оперативников и следователей, иркутянка была организатором одной из групп интимной направленности, а её подельники оказывали силовую поддержку в другой группе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Также задержан ранее объявленный в федеральный розыск вероятный помощник лидера преступного сообщества, длительное время находившийся в федеральном розыске.

Возглавлял сообщество, по сведениям оперативников, 32-летний житель Иркутска. В настоящий момент он объявлен в федеральный розыск.

В социальных сетях подозреваемые предлагали девушкам высокооплачиваемую работу, после чего привлекали их к занятию проституцией. Анкеты девушек размещались в Интернете, встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах, а также на выездах в сауны и гостиницы. За невыход или попытку отказаться от деятельности организаторы ввели систему штрафов и физических наказаний.

Деятельность сообщества была пресечена весной 2019 года.

В ходе обысков изъяты 80 сотовых телефонов и 8 автомобилей, в том числе премиального класса, предположительно использовавшихся фигурантами уголовного дела в деятельности.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями», «Участие в преступном сообществе», а также «Вовлечение в занятие проституцией в отношении несовершеннолетних».

Известно о вовлечении в противоправную деятельность не менее шести несовершеннолетних. Полицейские не исключают, что лиц, пострадавших от действий криминальной группы, может быть больше и призывают их обращаться в полицию по телефону дежурной части 8 (3952) 21-65-11.


проституция
 
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