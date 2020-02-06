Экс-директора комбината питания Иркутска обвиняют в хищении 50 млн

Задержаны бывший руководитель комбината, его жена и приятель



По подозрению в мошенничестве задержан бывший директор МУП «Комбинат питания Иркутска». Также следственные органы задержали его супругу и знакомого семьи, имевшего, по версии следствия, отношение к мошенничеству, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, фигуранты дела похитили около 50 миллионов рублей из бюджета.



Как выяснили полицейские, 46-летний руководитель комбината совершал закупки молока по заведомо завышенной стоимости у подконтрольных фирм. В ходе следствия установлено, что молочная продукция закупалась для нужд детской молочной кухни. По предварительной информации, в схему он вовлёк свою 42-летнюю супругу и знакомого индивидуального предпринимателя в возрасте 56 лет.



Во время обысков по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, печати, сотовые телефоны, ноутбуки и флеш-носители, а также иные доказательства.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц, с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



- Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании бывшему директору МУП меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 марта 2020 года. Его супруге избран домашний арест, третьему фигуранту уголовного дела избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.





