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В Иркутске сбытчик фальшивых денег и наркотиков получил 10 лет

Происшествия, 
Тайник с поддельными деньгами и наркотиками нашли в лесу

В Иркутске вынесли приговор трём сбытчикам поддельных купюр. Полицейские задержали их в сентябре 2018 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Молодые люди по вечерам заказывали доставку продуктов питания по разным адресам в частном секторе Иркутска. С курьером расплачивались фальшивой пятитысячной купюрой, разменивая её на банкноты меньшего номинала.

Во время расследования в лесу в пригороде Иркутска полицейские обнаружили тайник с ещё тремя поддельными купюрами. Кроме того, в нем находился ящик с наркотиками.

Следователи установили, что к сбыту наркотиков причастен 20-летний житель Иркутска, организовавший весь этот криминальный бизнес.

Для сбора доказательственной базы было проведено свыше 10 различных исследований, в том числе генетическая, дактилоскопическая, химическая экспертизы.

Иркутский районный суд постановил назначить организатору наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Двоим подельникам назначено по два с половиной года условно.


наркотики фальшивые деньги
 
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