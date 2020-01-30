Жители Бурятии сообщают о двух трупах и покончившем с собой убийце

По предварительным данным, тела убитых нашли в подполье



Жители Старой Бряни Заиграевского Бурятии сообщают о разыгравшейся в их селе трагедии. По словам односельчан, компания мужчин распивала алкоголь в доме одного из них. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, и один из мужчин убил двух приятелей.



По предварительной информации, тела мужчина скинул в подполье. О произошедшем он не сообщал и ушёл в запой. Также сельчане рассказывают, что убийца забрал дорогой телефон у одного из умерших приятелей. Знакомым при этом рассказывал, что друг сам отдал ему свой гаджет.



Тревогу забили родственники, которые через несколько дней объявили пропавших мужчин в розыск. К делу подключилась полиция.



Сельчане говорят, что вчера нашли тела, тогда же предполагаемый убийца покончил с собой.



Люди шокированы произошедшим.



- Аж мурашки по коже! – эмоционально поделились с «Байкал-Daily» сельские жители.



Также сообщается, что задержали ещё троих мужчин, которые также распивали спиртное с погибшими.



Известно, что всем троим погибшим около тридцати-сорока лет, жена и дети были только у предполагаемого убийцы. Но в настоящее время пара не живёт вместе, дети остались с матерью. Женщина сменила место жительства.



