Оленя поймали местные работники
Из передвижного зоопарка в Иркутске сбежал северный олень. Беглеца заметили работники торгового центра, рядом с которым разместился зоопарк, сообщают «Вести-Иркутск».
Оленя поймали и вернули на место. Ранее из этого же зоопарка сбегал дикобраз.
В Иркутске из передвижного зоопарка сбежал северный олень
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