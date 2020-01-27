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В Иркутске из передвижного зоопарка сбежал северный олень

Происшествия, 
Оленя поймали местные работники

Из передвижного зоопарка в Иркутске сбежал северный олень. Беглеца заметили работники торгового центра, рядом с которым разместился зоопарк, сообщают «Вести-Иркутск».

Оленя поймали и вернули на место. Ранее из этого же зоопарка сбегал дикобраз.

зоопарк дикие животные
 
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