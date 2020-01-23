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В Иркутске неизвестные подожгли магазин

Происшествия, 
Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» разыскивают подозреваемых в поджоге торгового павильона.

Сообщение о возгорании магазина, расположенного на улице Розы Люксембург в Иркутске, поступило в дежурную часть полиции вчера вечером. Как установили оперативники, двое неизвестных совершили поджог торгового объекта, после чего скрылись. Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения.

- В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Граждан, узнавших разыскиваемых, просят сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам дежурных частей: 8(3952) 44-44-04, 8(3952) 21-68-05, 02, 112 - с мобильного телефона.


Иркутск пожар
 
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