В Иркутске неизвестные подожгли магазин

Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» разыскивают подозреваемых в поджоге торгового павильона.



Сообщение о возгорании магазина, расположенного на улице Розы Люксембург в Иркутске, поступило в дежурную часть полиции вчера вечером. Как установили оперативники, двое неизвестных совершили поджог торгового объекта, после чего скрылись. Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения.



- В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Граждан, узнавших разыскиваемых, просят сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам дежурных частей: 8(3952) 44-44-04, 8(3952) 21-68-05, 02, 112 - с мобильного телефона.





