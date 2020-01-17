Возможных свидетелей запечатлела камера наружного наблюдения
В Иркутске ищут свидетелей убийства, которое произошло летом. 17 июля 2019 года на улице Баррикад обнаружили тело 62-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Преступление было совершено в безлюдном месте.
Однако камеры наружного наблюдения, расположенные недалеко от места преступления, зафиксировали возможных свидетелей преступления. Их и разыскивают правоохранители, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Приметы разыскиваемых: на вид 25-30 лет, среднего телосложения, волосы светлые - сзади удлинённые, был одет в светлую футболку, светлые брюки. На вид: возраст 25-30лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, был одет в светлые шорты и футболку.
Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, располагающих данными о личностях разыскиваемых, либо имеющих информацию о местонахождении подозреваемых, обращаться в территориальные отделы органов внутренних дел или по телефонам: 8(3952) 21-68-05, 89025777993.
В Иркутске разыскивают свидетелей убийства
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В МВД по Бурятии подвели итоги работы за 2019 год
Возможных свидетелей запечатлела камера наружного наблюдения
Престарелый водитель «Хонды» «перескочил» через бордюр, избегая столкновения
МБУ «Горсвет» обрёл нового начальника
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении
Оно произошло утром на территории Тункинского района
Преступник уже отсидел в колонии год
Трое подозреваемых взяты под стражу
Только за минувшие сутки были выявили четыре факта незаконных рубок
Росгвардейцы устроили погоню за мужчиной с марихуаной
Самбуев отработал министром здравоохранения Бурятии два года
Проверка подтвердила жалобы осуждённых на вымогательство
Диета нарушила работу ферментной системы печени
Медики осмотрели пять человек
Происшествия, 16.01.2020
Судоводителя наказали за травму пассажира