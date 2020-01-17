В Иркутске разыскивают свидетелей убийства

Возможных свидетелей запечатлела камера наружного наблюдения



В Иркутске ищут свидетелей убийства, которое произошло летом. 17 июля 2019 года на улице Баррикад обнаружили тело 62-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».



Преступление было совершено в безлюдном месте.



Однако камеры наружного наблюдения, расположенные недалеко от места преступления, зафиксировали возможных свидетелей преступления. Их и разыскивают правоохранители, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Приметы разыскиваемых: на вид 25-30 лет, среднего телосложения, волосы светлые - сзади удлинённые, был одет в светлую футболку, светлые брюки. На вид: возраст 25-30лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, был одет в светлые шорты и футболку.



Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, располагающих данными о личностях разыскиваемых, либо имеющих информацию о местонахождении подозреваемых, обращаться в территориальные отделы органов внутренних дел или по телефонам: 8(3952) 21-68-05, 89025777993.

