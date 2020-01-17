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В Иркутске разыскивают свидетелей убийства

Происшествия, 
Возможных свидетелей запечатлела камера наружного наблюдения

В Иркутске ищут свидетелей убийства, которое произошло летом. 17 июля 2019 года на улице Баррикад обнаружили тело 62-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Преступление было совершено в безлюдном месте.

Однако камеры наружного наблюдения, расположенные недалеко от места преступления, зафиксировали возможных свидетелей преступления. Их и разыскивают правоохранители, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Приметы разыскиваемых: на вид 25-30 лет, среднего телосложения, волосы светлые - сзади удлинённые, был одет в светлую футболку, светлые брюки. На вид: возраст 25-30лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, был одет в светлые шорты и футболку.

Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, располагающих данными о личностях разыскиваемых, либо имеющих информацию о местонахождении подозреваемых, обращаться в территориальные отделы органов внутренних дел или по телефонам: 8(3952) 21-68-05, 89025777993.
убийство
 
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