В Иркутской области расследуют дело «вора в законе»

Опытный преступник разлагает дисциплину в российских колониях



В Иркутской области по материалам областного УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана. Мужчина подозревается по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».



По версии следствия, с 1998 года подозреваемый является криминальным авторитетом, имеет статус «вор в законе».



В 2009 году Верховным судом Республики Татарстан мужчина был осуждён к 20 годам лишения свободы за убийство в 2003 году в Нижнекамске двух человек и покушение на убийство ещё одного человека. Убийства было совершены по найму организованной группой и общеопасным способом.



«Преступление было совершено для распространения своего криминального влияния на город и действующие на его территории криминальные группировки», отмечает следствие. С 2015 года подозреваемый отбывает наказание в исправительной колонии №19 в Иркутске, содержится в отряде строгих условий отбывания наказания.



- Следователи установили, что подозреваемый распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи. Он оказывает и распространяет своё криминальное влияние, использует своё высшее положение в преступной иерархии для руководства преступной деятельностью на территории России, включая Иркутскую область, в том числе для дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, - сообщает пресс-служба Следственного управления.



Расследование уголовного дела продолжается.

