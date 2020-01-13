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В Иркутской области расследуют дело «вора в законе»

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В Иркутской области по материалам областного УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана. Мужчина подозревается по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

По версии следствия, с 1998 года подозреваемый является криминальным авторитетом, имеет статус «вор в законе».

В 2009 году Верховным судом Республики Татарстан мужчина был осуждён к 20 годам лишения свободы за убийство в 2003 году в Нижнекамске двух человек и покушение на убийство ещё одного человека. Убийства было совершены по найму организованной группой и общеопасным способом.

«Преступление было совершено для распространения своего криминального влияния на город и действующие на его территории криминальные группировки», отмечает следствие. С 2015 года подозреваемый отбывает наказание в исправительной колонии №19 в Иркутске, содержится в отряде строгих условий отбывания наказания.

- Следователи установили, что подозреваемый распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи. Он оказывает и распространяет своё криминальное влияние, использует своё высшее положение в преступной иерархии для руководства преступной деятельностью на территории России, включая Иркутскую область, в том числе для дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, - сообщает пресс-служба Следственного управления.

Расследование уголовного дела продолжается.
вор в законе криминальный авторитет
 
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