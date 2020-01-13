Четверо детей отравились угарным газом в Улан-Удэ

9 января в частном секторе Улан-Удэ в посёлке Матросова произошёл несчастны случай. Четверо детей в возрасте 4, 10, 11, 13 лет отравились угарным газом. Всех пострадавших доставили в отделение детской республиканской клинической больницы имени Модогоева.
- Состояние средней степени тяжести, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.
Вероятно, причиной отравления стала рано закрытая труба печного отопления. Недогоревшие дрова стали дымить не на улицу, а в дом.
В ГУ МЧС по Бурятии отмечают, что с наступлением холодов участились пожары в частном секторе. Специалисты регулярно проводят профилактические рейды по пожарной безопасности.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в задымлённом доме погибла 97-летняя жительница Бурятии. Причиной трагедии стало истлевшее одеяло, накинутое на чугунок с картофелем и горящими углями.