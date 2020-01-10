В деревне в Иркутской области ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления домов

В настоящее время в Олхе обустраивают заградительный ров и возводят вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов. Всего задействовано 15 человек и 6 единиц техники. Ситуация находится на контроле, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.









В деревне Олха Шелеховского района введён режим чрезвычайной ситуации. Угроза подтопления жилых домов и выхода наледи на автомобильную дорогу «Шелехов-Большой луг» создалась в связи с промерзанием русла водоотводного канала ручья Винокурный.В администрации Шелеховского района создали рабочую группу комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности для оперативного принятия управленческих решений.