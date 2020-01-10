В деревне в Иркутской области ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления домов

Сейчас в деревне обустраивают заградительный ров и возводят вал
В деревне Олха Шелеховского района введён режим чрезвычайной ситуации. Угроза подтопления жилых домов и выхода наледи на автомобильную дорогу «Шелехов-Большой луг» создалась в связи с промерзанием русла водоотводного канала ручья Винокурный.
В администрации Шелеховского района создали рабочую группу комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности для оперативного принятия управленческих решений.
В настоящее время в Олхе обустраивают заградительный ров и возводят вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов. Всего задействовано 15 человек и 6 единиц техники. Ситуация находится на контроле, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Мужчина ушёл в лес и не вернулся
Сейчас в деревне обустраивают заградительный ров и возводят вал
Квартиру обчистил её знакомый
Сотрудники ГИБДД спасли замерзающего на обочине мужчину
Мужчина нигде не работает и имеет судимость
Он был знаком с потерпевшей и знал, как открывается дом
Горожанка неоднократно судима и лишена родительских прав
Жалобу подготовили адвокаты из Москвы и Санкт-Петербурга
Парень угнал мопед у 13-летнего друга
Ребёнка сбил водитель «Хонды»
Тело мужчины нашли пожарные
По словам мужчины, деньги он планировал вернуть
ДТП произошло накануне вечером
Во второй раз водитель отказался проходить медосвидетельствование
Ребёнка доставили санавиацией в детскую республиканскую клиническую больницу