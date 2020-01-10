Улан-удэнка унесла четыре шапки и попыталась украсть халат в торговом центре

Горожанка неоднократно судима и лишена родительских прав



4 января в полицию поступило сообщение о краже в торговом центре в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Продавец магазина постельных принадлежностей сообщила, что посетительница попыталась украсть халат. Сотрудница вынудила её вернуть украденное и не выпускала из помещения до приезда полицейских.



Установлено, что чуть ранее женщина украла четыре шапки из другого павильона того же ТЦ. Незаметно для продавца, отвлёкшегося на покупателя, она забрала их с полки, спрятала под куртку и покинула бутик. Ущерб составил 4,5 тысячи рублей.



30-летняя горожанка неоднократно судима, в том числе, за аналогичные преступления. Она не работает, злоупотребляет спиртным. Имеет троих детей, но родительских прав лишена, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. за кражу УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ. Ведётся дознание.

