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В Улан-Удэ на 3-летнего мальчика в детсаду упал шкаф

В Улан-Удэ на 3-летнего мальчика в детсаду упал шкаф
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Следователи возбудили уголовное дело на завхоза детского сада

В муниципальном детском саду Улан-Удэ на трёхлетнего мальчика упал массивный деревянный шкаф. Следователи возбудили уголовное дело на заведующего по административно-хозяйственной части детсада. Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для их жизни и здоровья».

- 10 сентября 3-летний воспитанник детского сада находился в медицинском кабинете. Оставшись без присмотра, он из любопытства потянул на себя дверку деревянного массивного шкафа, который не был закреплён надлежащим образом и находился в неустойчивом положении. Из-за этого шкаф упал на ребёнка, причинив ему рвано-ушибленные раны верхней губы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

В соответствии с должностной инструкцией, строго следить за крепежом мебели должен завхоз.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия, - отмечают в Следственном управлении.
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