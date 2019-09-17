В Улан-Удэ на 3-летнего мальчика в детсаду упал шкаф

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Следователи возбудили уголовное дело на завхоза детского сада



В муниципальном детском саду Улан-Удэ на трёхлетнего мальчика упал массивный деревянный шкаф. Следователи возбудили уголовное дело на заведующего по административно-хозяйственной части детсада. Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для их жизни и здоровья».



- 10 сентября 3-летний воспитанник детского сада находился в медицинском кабинете. Оставшись без присмотра, он из любопытства потянул на себя дверку деревянного массивного шкафа, который не был закреплён надлежащим образом и находился в неустойчивом положении. Из-за этого шкаф упал на ребёнка, причинив ему рвано-ушибленные раны верхней губы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



В соответствии с должностной инструкцией, строго следить за крепежом мебели должен завхоз.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия, - отмечают в Следственном управлении.

