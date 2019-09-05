В Бурятии на пятилетнего ребёнка рухнул шкаф

Ребёнка доставила из Тункинского района в Улан-Удэ санавиация



3 сентября в Тункинском районе Бурятии на пятилетнего мальчика упал платяной шкаф.



- Сначала ребёнка госпитализировали в Тункинскую центральную районную больницу, оттуда вызвали бригаду санитарной авиации, которая вчера доставила его в Детскую республиканскую клиническую больницу. У ребёнка черепно-мозговая травма, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.



На данный момент состояние ребёнка оценивается как тяжёлое, он находится в отделении нейрохирургии.



С начала недели это уже третий вылет санавиации по тяжёлым травмам детей – до этого случая двое детей упали с высоты.



