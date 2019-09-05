Ребёнка доставила из Тункинского района в Улан-Удэ санавиация
3 сентября в Тункинском районе Бурятии на пятилетнего мальчика упал платяной шкаф.
- Сначала ребёнка госпитализировали в Тункинскую центральную районную больницу, оттуда вызвали бригаду санитарной авиации, которая вчера доставила его в Детскую республиканскую клиническую больницу. У ребёнка черепно-мозговая травма, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
На данный момент состояние ребёнка оценивается как тяжёлое, он находится в отделении нейрохирургии.
С начала недели это уже третий вылет санавиации по тяжёлым травмам детей – до этого случая двое детей упали с высоты.
В Бурятии на пятилетнего ребёнка рухнул шкаф
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ребёнка доставила из Тункинского района в Улан-Удэ санавиация
Убийцы пытались сжечь тело в печи дома
В Иркутской области за сутки от мошенников пострадали пятеро жителей
Банковская карта принадлежала его приятелю
Перед смертью женщина врезалась в четыре автомобиля
Сотрудники риелторского агентства вступили в сговор с тремя женщинами
В селе Старая Брянь Заиграевского района сгорели надворные постройки
Утонули родные брат и сестра
При виде росгвардейцев мужчина бросился наутёк
Аферист попросил угадать, с кем именно она разговаривает
Трое мужчин поругались в ходе застолья
Курильщик заперся в туалете
На пожаре в квартире пострадал мужчина
От мошенницы пострадали 36 человек
Сотрудники улан-удэнского СИЗО нанесли заключённому 240 ударов