 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Января

07 Января

Популярное

Житель Бурятии отобрал у знакомого телефон

Житель Бурятии отобрал у знакомого телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он отобрал у приятеля телефон, когда тот отказался от обмена сотовыми

1 января в отдел полиции по Курумканскому району поступило сообщение от 19-летнего жителя села Курумкан о грабеже. Парень сообщил, что он встретился со своим знакомым для обмена сотовыми телефонами. Не договорившись об условиях сделки, потерпевший отказался от обмена, однако приятель в ответ стал проявлять агрессию. Выхватив телефон, злоумышленник начал наносить удары по потерпевшему. Скрывшись с места происшествия, молодой человек сообщил в правоохранительные органы. Ущерб составил 9 тысяч рублей.

Подозреваемый – 20-летний, не работающий, ранее судимый за аналогичные преступления местный житель, задержан. Телефон изъят.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии отобрал у знакомого телефон
Житель Бурятии отобрал у знакомого телефон
Происшествия, 08.01.2020
Он отобрал у приятеля телефон, когда тот отказался от обмена сотовыми
В Улан-Удэ у студента изъяли гашишное масло
Происшествия, 07.01.2020
Молодой человек вёл себя неадекватно в общественном месте
Житель Бурятии украл ТВ-приставку и продукты
Житель Бурятии украл ТВ-приставку и продукты
Происшествия, 07.01.2020
Он проник в чужой дом, разбив оконное стекло
Забайкалец отобрал продукты у пенсионерки
Забайкалец отобрал продукты у пенсионерки
Происшествия, 07.01.2020
Мужчина помещён в изолятор временного содержания
В Бурятии горели ФАП и надворные постройки
В Бурятии горели ФАП и надворные постройки
Происшествия, 07.01.2020
Накануне на территории региона зафиксировано 11 пожаров
В Бурятии на пожаре пострадал мужчина
В Бурятии на пожаре пострадал мужчина
Происшествия, 07.01.2020
Пожар произошёл в сторожке магазина
В Улан-Удэ устроили погоню за иномаркой
В Улан-Удэ устроили погоню за иномаркой
Происшествия, 06.01.2020
Во время погони два пассажира на ходу покинули салон автомобиля. ВИДЕО
В Бурятии бизнесмен насмерть сбил 17-летнюю девушку
В Бурятии бизнесмен насмерть сбил 17-летнюю девушку
Происшествия, 06.01.2020
Улан-удэнский предприниматель насмерть сбил девушку на большой скорости, после чего с места скрылся
В Бурятии на пожаре спасли женщину
В Бурятии на пожаре спасли женщину
Происшествия, 06.01.2020
Росгвардейцы помогли женщине покинуть задымлённое помещение  
Житель Бурятии украл телефон в медучреждении
Житель Бурятии украл телефон в медучреждении
Происшествия, 06.01.2020
Посетительница забыла свой гаджет на стуле в коридоре
В Иркутске таксиста обманул лжеполицейский
В Иркутске таксиста обманул лжеполицейский
Происшествия, 05.01.2020
Полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества
На пожаре в Улан-Удэ пострадали трое детей
На пожаре в Улан-Удэ пострадали трое детей
Происшествия, 05.01.2020
Пожар произошёл в двухэтажном жилом доме
По Улан-Удэ гуляла женщина с двумя рюкзаками, набитыми наркотиками
По Улан-Удэ гуляла женщина с двумя рюкзаками, набитыми наркотиками
Происшествия, 05.01.2020
Женщина планировала изготовить гашиш на чердаке
^