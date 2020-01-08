Он отобрал у приятеля телефон, когда тот отказался от обмена сотовыми
1 января в отдел полиции по Курумканскому району поступило сообщение от 19-летнего жителя села Курумкан о грабеже. Парень сообщил, что он встретился со своим знакомым для обмена сотовыми телефонами. Не договорившись об условиях сделки, потерпевший отказался от обмена, однако приятель в ответ стал проявлять агрессию. Выхватив телефон, злоумышленник начал наносить удары по потерпевшему. Скрывшись с места происшествия, молодой человек сообщил в правоохранительные органы. Ущерб составил 9 тысяч рублей.
Подозреваемый – 20-летний, не работающий, ранее судимый за аналогичные преступления местный житель, задержан. Телефон изъят.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии отобрал у знакомого телефон
Происшествия, Фото:
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